Посол Китая назвал клеветой обвинения Болтона в краже технологий F-35
- Reuters
«Высказывания господина Болтона, что якобы Китай крадёт технологии других стран, — это чистой воды клевета», — цитирует дипломата КНР РИА Новости.
Ранее Болтон выразил обеспокоенность «уходом военных технологий в Китай».
Он отметил внешнюю схожесть китайского истребителя пятого поколения с F-35 и выразил мнение, что Пекин «украл» американские технологии самолёта.
В середине августа Болтон также заявил, что Россия якобы использовала похищенные у США технологии для создания собственного гиперзвукового оружия.
В МИД России позднее ответили на слова Болтона.