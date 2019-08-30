Посол Китая назвал клеветой обвинения Болтона в краже технологий F-35

Посол Китая на Украине Ду Вэй назвал клеветой обвинения помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в адрес КНР в краже технологий американских истребителей F-35.

«Высказывания господина Болтона, что якобы Китай крадёт технологии других стран, — это чистой воды клевета», — цитирует дипломата КНР РИА Новости.

Ранее Болтон выразил обеспокоенность «уходом военных технологий в Китай».

Он отметил внешнюю схожесть китайского истребителя пятого поколения с F-35 и выразил мнение, что Пекин «украл» американские технологии самолёта.

В середине августа Болтон также заявил, что Россия якобы использовала похищенные у США технологии для создания собственного гиперзвукового оружия.

В МИД России позднее ответили на слова Болтона.