Посол Китая назвал клеветой обвинения Болтона в краже технологий F-35

Короткая ссылка
Посол Китая на Украине Ду Вэй назвал клеветой обвинения помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в адрес КНР в краже технологий американских истребителей F-35.
Посол Китая назвал клеветой обвинения Болтона в краже технологий F-35
  • Reuters

«Высказывания господина Болтона, что якобы Китай крадёт технологии других стран, — это чистой воды клевета», — цитирует дипломата КНР РИА Новости.

Ранее Болтон выразил обеспокоенность «уходом военных технологий в Китай».

Он отметил внешнюю схожесть китайского истребителя пятого поколения с F-35 и выразил мнение, что Пекин «украл» американские технологии самолёта.

В середине августа Болтон также заявил, что Россия якобы использовала похищенные у США технологии для создания собственного гиперзвукового оружия. 

В МИД России позднее ответили на слова Болтона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить