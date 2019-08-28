Болтон обвинил Китай в краже технологий истребителей F-35

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Китай в краже технологий американских самолётов F-35 для своего истребителя пятого поколения.
Болтон обвинил Китай в краже технологий истребителей F-35
  • © U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen Stidham

«Мы обеспокоены уходом военных технологий в Китай. Например, мы видим, что китайский истребитель пятого поколения выглядит во многом как F-35. Потому что это и есть F-35. Они по большому счёту просто украли его», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Болтон заявил, что Россия якобы использовала похищенные у США технологии для создания своего гиперзвукового оружия.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Болтона.

Вместе с этим первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT назвал заявление Болтона голословным.

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