Финляндия ограничит ввоз ягод из России

Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, в соответствии с новой директивой Евросоюза. Об этом сообщает YLE.

«Ввоз ягод из России осложнится: чтобы провезти их через таможню, будет необходим фитосанитарный сертификат», — говорится в сообщении.

Как отмечается, сертифицированию подлежат такие ягоды, как черника, брусника, голубика, клюква, клубника, чёрная смородина, крыжовник и малина.

Ужесточение условий ввоза ягод, как указывается в материале, основано на изменениях к директиве ЕС. Более строгие ограничения призваны защитить европейские растения от заболеваний и вредителей.

Сертификат начнут требовать с 14 декабря, до этого будет действовать переходный период.

В настоящее время из России в Финляндию для личного потребления можно ввозить до 3 кг ягод без фитосанитарного сертификата.

Ранее Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого.