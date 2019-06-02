В Финляндии запретили продажу волкособов

Короткая ссылка
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
В Финляндии запретили продажу волкособов
  • © wikipedia.org

Кроме того, ведомство внесло шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредных и инвазивных видов. Отмечается, что с субботы, 1 июня, импорт и продажа указанного растения в стране запрещены.

«Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трёхлетнего переходного периода», — приводит сообщения РИА Новости.

В апреле правительство Украины расширило перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны. 

Впоследствии премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о решении ввести ответные меры в связи с политикой Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить