В Финляндии запретили продажу волкособов

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.

Кроме того, ведомство внесло шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредных и инвазивных видов. Отмечается, что с субботы, 1 июня, импорт и продажа указанного растения в стране запрещены.

«Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трёхлетнего переходного периода», — приводит сообщения РИА Новости.

В апреле правительство Украины расширило перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны.

Впоследствии премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о решении ввести ответные меры в связи с политикой Украины.