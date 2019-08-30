В Совете Европы назвали конструктивным разговор Лаврова и Ягланда

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Пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Дэниел Хольтген заявил, что телефонный разговор генсека СЕ Турбьёрна Ягланда и главы МИД России Сергея Лаврова был очень конструктивным.
В Совете Европы назвали конструктивным разговор Лаврова и Ягланда
  • РИА Новости

Он прокомментировал сообщение МИД России о переговорах Лаврова и Ягланда, прошедших 30 августа.

«Я могу полностью подтвердить приведённую цитату и добавить, что это был очень конструктивный звонок», — приводит его слова РИА Новости.

Также пресс-секретарь генсека СЕ ответил на вопрос, обсуждались ли в ходе переговоров конкретные сроки перевода Россией взноса в Совет Европы.

«Мы понимаем, что оплата будет произведена в ближайшие дни», — заявил он. 

30 августа Лавров и Ягланд обсудили перспективы взаимодействия России и СЕ.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга российской стороны по взносам в СЕ за 2017 и 2018 годы.

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