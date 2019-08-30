В Совете Европы назвали конструктивным разговор Лаврова и Ягланда
- РИА Новости
Он прокомментировал сообщение МИД России о переговорах Лаврова и Ягланда, прошедших 30 августа.
«Я могу полностью подтвердить приведённую цитату и добавить, что это был очень конструктивный звонок», — приводит его слова РИА Новости.
Также пресс-секретарь генсека СЕ ответил на вопрос, обсуждались ли в ходе переговоров конкретные сроки перевода Россией взноса в Совет Европы.
«Мы понимаем, что оплата будет произведена в ближайшие дни», — заявил он.
30 августа Лавров и Ягланд обсудили перспективы взаимодействия России и СЕ.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга российской стороны по взносам в СЕ за 2017 и 2018 годы.