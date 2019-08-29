Аналитик оценил намерение Трампа оставить 8600 военных в Афганистане

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Анастасия Румянцева
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о намерении оставить в Афганистане 8600 военных США.
Аналитик оценил намерение Трампа оставить 8600 военных в Афганистане
  • Reuters

«Это, в принципе, никакого особого значения не имеет. Если бы было (сокращение. — RT) до 1000, до 500 человек — это да, в значительной степени, можно было бы сказать, что они оттуда ушли», — отметил Блохин.

Эксперт напомнил о том, что на пике военной кампании США в Афганистане была стотысячная воинская группировка.

По его словам, очевидна заинтересованность американцев в сохранении своего присутствия в этом регионе. 

«Он находится между великими державами, особенно теми, которые для Вашингтона являются проблемными, — это Китай и Россия. Более того, рядом с Индией, Пакистаном. Афганистан не является сокровищницей природных ресурсов, но ввиду того, что там действуют различные террористические течения, их можно направить в разное русло, взять под контроль — ослабить одни, усилить другие. В этом значении Афганистан находится в самом сердце этих процессов», — пояснил Блохин.

По мнению эксперта, возможное сокращение воинского контингента США в Афганистане — это просто «символический акт при сохранении плацдарма».

Ранее Трамп заявил, что после подписания соглашения с радикальным движением «Талибан»* в Афганистане останутся 8,6 тыс. американских военнослужащих.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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