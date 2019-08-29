В Польше призвали Трампа вернуть «нужное миру» лидерство США
- Reuters
«У меня есть послание президенту Трампу: в течение многих лет Соединённые Штаты были империей добра, которая вела мир. Сегодня США перестали быть крупнейшей мировой державой», — цитирует Rzeczpospolita бывшего главу государства.
Он отметил, что в военном отношении у США всё ещё есть преимущество, в экономическом отношении Вашингтон «всё ещё немного доминирует» над другими.
«Но в морально-политическом отношении США перестали быть мировым лидером», — сказал он.
Валенса добавил, что США необходимо вернуть позиции мирового лидера.
«Президент Трамп, я призываю вас восстановить позиции мирового лидера для США. Миру нужно лидерство, лидерство США. Морально-политическое, а не только экономическое и военное. Это моё послание нашим американским друзьям и самому президенту Трампу», — указал он.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
Дональд Трамп посетит Польшу 31 августа — 2 сентября.
Ожидается, что президенты Польши, США и Германии выступят с речью 1 сентября в Варшаве на мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.