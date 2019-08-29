Политолог оценил сообщения о поручении Трампа по вопросу помощи Киеву

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Кирилл Горшенин
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине.
Политолог оценил сообщения о поручении Трампа по вопросу помощи Киеву
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«Я думаю, что есть такая вероятность (пересмотра США военной помощи Украине. — RT) ... Трамп хотел бы избавиться от наследия Обамы в этом вопросе», — заявил политолог.

Вероятный пересмотр военной помощи Украине можно связать с грядущими президентскими выборами в США, считает эксперт.

Он также напомнил, что в данном случае военная помощь США имеет скорее демонстрационный характер.

«Сама по себе американская военная помощь Украине не имеет никакого принципиального значения, это скорее элемент политики или даже элемент демонстрации, который к военным возможностям Украины особого отношения не имеет», — подчеркнул Брутер.

Ранее Politico со ссылкой на высокопоставленный источник информировало об инициированном Трампом пересмотре военной помощи Украине.

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