В Белом доме назвали возможные места проведения G7 в 2020 году

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Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала возможные места проведения саммита G7 в 2020 году.

Как сообщает ТАСС, рассматриваются такие места, как Гавайские острова, штаты Флорида, Теннесси, Северная Каролина, Калифорния, Юта, Колорадо, Мичиган, а также округ Колумбия.

При этом Гришэм пояснила, что гостиничный комплекс Doral National в Майами является лишь одним из возможных мест для проведения саммита.

Ранее Трамп заявил, что в его гостиничном комплексе Doral National, где он предложил провести саммит G7 в 2020 году, нет постельных клопов.

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