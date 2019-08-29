В Белом доме назвали возможные места проведения G7 в 2020 году

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала возможные места проведения саммита G7 в 2020 году.

Как сообщает ТАСС, рассматриваются такие места, как Гавайские острова, штаты Флорида, Теннесси, Северная Каролина, Калифорния, Юта, Колорадо, Мичиган, а также округ Колумбия.

При этом Гришэм пояснила, что гостиничный комплекс Doral National в Майами является лишь одним из возможных мест для проведения саммита.

Ранее Трамп заявил, что в его гостиничном комплексе Doral National, где он предложил провести саммит G7 в 2020 году, нет постельных клопов.