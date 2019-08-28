Эксперт оценил диалог между Россией и странами Африки

Доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Игорь Герасимов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил диалог между Россией и странами Африки.

По его словам, проведение на полях саммита «Россия — Африка» полноценного экономического форума даст импульс развитию отношений.

«Подобного масштабного диалога между Россией и странами целого континента ещё не было с распада СССР. Мероприятие такого уровня беспрецедентно и выводит сотрудничество на качественно новую ступень», — заявил он.

По его словам, Африка — ослабленный континент, но у него огромный потенциал. К примеру, пояснил эксперт, там очень много производственных и товарных ниш, которые могли бы заполнить российские компании.

«Мнение, что предстоящий саммит может ознаменовать новый этап российско-африканского сотрудничества, вполне оправданно», — сказал Герасимов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал конференцию «Россия — Африка» важным подготовительным этапом к двустороннему саммиту, который пройдёт в октябре в Сочи.

В июне Newinform сообщал, что на Петербургском международном экономическом форуме прошла панельная сессия «Россия — Африка».