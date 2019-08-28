Эксперт оценил диалог между Россией и странами Африки
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- globallookpress.com
По его словам, проведение на полях саммита «Россия — Африка» полноценного экономического форума даст импульс развитию отношений.
«Подобного масштабного диалога между Россией и странами целого континента ещё не было с распада СССР. Мероприятие такого уровня беспрецедентно и выводит сотрудничество на качественно новую ступень», — заявил он.
По его словам, Африка — ослабленный континент, но у него огромный потенциал. К примеру, пояснил эксперт, там очень много производственных и товарных ниш, которые могли бы заполнить российские компании.
«Мнение, что предстоящий саммит может ознаменовать новый этап российско-африканского сотрудничества, вполне оправданно», — сказал Герасимов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал конференцию «Россия — Африка» важным подготовительным этапом к двустороннему саммиту, который пройдёт в октябре в Сочи.
В июне Newinform сообщал, что на Петербургском международном экономическом форуме прошла панельная сессия «Россия — Африка».