В Госдуме назвали конференцию «Россия — Африка» важным этапом подготовки к саммиту в Сочи

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал конференцию «Россия — Африка» важным подготовительным этапом к двустороннему саммиту, который пройдёт в октябре в Сочи.

«Это будет первая полноформатная российско-африканская встреча на высшем уровне, не имеющая прецедентов в истории отношений России с африканскими государствами, включая советский период, хотя в то время отношения были очень активными», — отметил он.

По его словам, Африка — один из самых быстро развивающихся регионов мира, где среднегодовые темпы прироста ВВП составляют от 3,5% до 5%.

Как подчеркнул Володин, Москва заинтересована во взаимовыгодном партнёрстве с африканскими странами.

«Речь идёт не только о сфере военно-технического сотрудничества, борьбе с терроризмом, обеспечении кибербезопасности, но и о развитии электроэнергетики, машиностроения, внедрении современных информационных технологий, производстве удобрений», — пояснил он.

Володин добавил, что организация взаимодействия в данных сферах позволит создать новые рабочие места, приведёт к росту экономики стран Африки, передаёт ФАН.

Конференция «Россия — Африка» проводится в рамках международного форума «Развитие парламентаризма».

Ранее сообщалось, что Володин встретился с председателем палаты депутатов Египта Али Абдель-Алем на полях международного форума «Развитие парламентаризма» в Москве.