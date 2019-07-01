Володин встретился с председателем палаты депутатов Египта

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с председателем палаты депутатов Египта Али Абдель-Алем на полях международного форума «Развитие парламентаризма» в Москве.
Володин встретился с председателем палаты депутатов Египта
  • РИА Новости

«Один из серьёзных шагов в развитии отношений между странами — это возобновление регулярных рейсов между Москвой и Каиром», — заявил Володин.

По его словам, необходимо провести серьёзное расследование авиакатастрофы в небе над Синаем.

Как отметил спикер Госдумы, пока террористы остаются безнаказанными, остаётся угроза безопасности российских граждан и граждан самого Египта.

Володин также сказал, что тема законодательного обеспечения борьбы с терроризмом может стать одним из приоритетных направлений взаимодействия парламентов двух стран.

Со своей стороны Абдель-Алем подчеркнул, что Египет очень надеется на скорейшее возобновление авиасообщения между Россией и другими египетскими городами.

«Количество российских туристов увеличилось благодаря возобновлению прямого авиасообщения между нашими столицами. Я думаю, что это укрепляет добрые отношения между Россией и Египтом», — добавил он.

Форум «Развитие парламентаризма» проходит с 1 по 3 июля по инициативе Госдумы. В этом году в Москву прибыли представители из 132 стран.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что Володин обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с председателем Народного собрания Болгарии Цветой Караянчевой.

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