Володин обсудил вопросы сотрудничества с председателем Народного собрания Болгарии

Короткая ссылка
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с председателем Народного собрания Болгарии Цветой Караянчевой, сообщает ФАН.
Володин обсудил вопросы сотрудничества с председателем Народного собрания Болгарии
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Нам крайне важно, чтобы диалог развивался», — сказал Володин.

По его словам, необходимо сделать всё, чтобы в рамках парламентского измерения контакты были более эффективными.

Со своей стороны Караянчева напомнила, что через несколько недель будет отмечаться 140-летие установления дипломатических отношений между Россией и Болгарией.

Она также выразила уверенность, что у двух стран есть большие возможности для диалога в области туризма, энергетики, науки, культуры, передают «Дни.ру».

Парламентарии обсудили и крупные экономические проекты.

Ранее Володин заявил о поддержке Сербии со стороны России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить