Володин обсудил вопросы сотрудничества с председателем Народного собрания Болгарии
- © Владимир Федоренко
- РИА Новости
«Нам крайне важно, чтобы диалог развивался», — сказал Володин.
По его словам, необходимо сделать всё, чтобы в рамках парламентского измерения контакты были более эффективными.
Со своей стороны Караянчева напомнила, что через несколько недель будет отмечаться 140-летие установления дипломатических отношений между Россией и Болгарией.
Она также выразила уверенность, что у двух стран есть большие возможности для диалога в области туризма, энергетики, науки, культуры, передают «Дни.ру».
Парламентарии обсудили и крупные экономические проекты.
Ранее Володин заявил о поддержке Сербии со стороны России.