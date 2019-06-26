Володин обсудил вопросы сотрудничества с председателем Народного собрания Болгарии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с председателем Народного собрания Болгарии Цветой Караянчевой, сообщает ФАН.

«Нам крайне важно, чтобы диалог развивался», — сказал Володин.

По его словам, необходимо сделать всё, чтобы в рамках парламентского измерения контакты были более эффективными.

Со своей стороны Караянчева напомнила, что через несколько недель будет отмечаться 140-летие установления дипломатических отношений между Россией и Болгарией.

Она также выразила уверенность, что у двух стран есть большие возможности для диалога в области туризма, энергетики, науки, культуры, передают «Дни.ру».

Парламентарии обсудили и крупные экономические проекты.

Ранее Володин заявил о поддержке Сербии со стороны России.