Володин заявил о поддержке Сербии со стороны России

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Белград заявил о поддержке Сербии со стороны России, передаёт ФАН.
Володин заявил о поддержке Сербии со стороны России
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«У нас много общего в истории народов, вере, культуре. Язык отличается, но не так сильно, чтобы не понять друг друга», — сказал он, выступая перед сербскими коллегами.

По его словам, Россия всегда считала своим долгом поддерживать братский сербский народ.

Как отметил Володин, необходимо сделать всё, чтобы сохранить эти добрые отношения на века.

«Мы благодарим Россию за непрерывную поддержку по вопросу Косова и Метохии и повторяем, что Сербия никогда не введёт против нее санкции», — отметила, со своей стороны, спикер сербского парламента Майя Гойкович. Об этом сообщает kp.ru.

Делегация Госдумы во главе с Володиным посещает 3 июня Сербию с рабочим визитом.

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