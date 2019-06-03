В Сербии заявили об отсутствии планов вводить санкции против России

Председатель сербского парламента Майя Гойкович заявила, что Сербия не намерена вводить санкции против России.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сербия никогда не станет вводить санкции в отношении России и российского народа», — сказала она.

Соответствующее заявление она сделала во время встречи со спикером Государственной думы России Вячеславом Володиным.

Ранее портал kp.ru сообщал, что делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным посетит 3 июня Сербию с рабочим визитом.

30 мая президент Сербии Александр Вучич встретился с послом России в Белграде Александром Чепуриным на фоне обострения ситуации в Косове, где пострадал российский сотрудник миссии ООН.