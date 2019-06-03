В Сербии заявили об отсутствии планов вводить санкции против России
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Сербия никогда не станет вводить санкции в отношении России и российского народа», — сказала она.
Соответствующее заявление она сделала во время встречи со спикером Государственной думы России Вячеславом Володиным.
Ранее портал kp.ru сообщал, что делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным посетит 3 июня Сербию с рабочим визитом.
30 мая президент Сербии Александр Вучич встретился с послом России в Белграде Александром Чепуриным на фоне обострения ситуации в Косове, где пострадал российский сотрудник миссии ООН.