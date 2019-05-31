Делегация Госдумы посетит Сербию

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Делегация Государственной думы во главе с Вячеславом Володиным посетит 3 июня Сербию с рабочим визитом, сообщает kp.ru.
Делегация Госдумы посетит Сербию
  • РИА Новости

Володин выступит перед депутатами сербского парламента, а также откроет заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной.

Также запланированы встречи с президентом Александром Вучичем и председателем Народной скупщины Майей Гойкович, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Ранее Вучич встретился с послом России в Белграде Александром Чепуриным на фоне обострения ситуации в Косове, где пострадал российский сотрудник миссии ООН.

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