Делегация Госдумы посетит Сербию

Делегация Государственной думы во главе с Вячеславом Володиным посетит 3 июня Сербию с рабочим визитом, сообщает kp.ru.

Володин выступит перед депутатами сербского парламента, а также откроет заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной.

Также запланированы встречи с президентом Александром Вучичем и председателем Народной скупщины Майей Гойкович, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Ранее Вучич встретился с послом России в Белграде Александром Чепуриным на фоне обострения ситуации в Косове, где пострадал российский сотрудник миссии ООН.