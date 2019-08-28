Посол Франции заявила о ставшей «менее многосторонней» позиции США

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Франция заинтересована в поддержании хороших отношений с Россией в контексте усиления влияния Китая и ставшей «менее многосторонней» позиции США. Об этом заявила французский посол в Москве Сильви Берманн.
Посол Франции заявила о ставшей «менее многосторонней» позиции США
  • РИА Новости

Таким образом, как передаёт ТАСС, дипломат прокомментировала выступление президента Франции Эммануэля Макрона перед французскими послами.

«Очень важно располагать хорошими отношениями с Россией в контексте изменений мировой системы и усиления влияния Китая, а также ставшей менее многосторонней позиции США… Эти отношения должны строиться на уровне как Франции, так и Европейского союза», — сказала она.

Берманн указала, что Россия является постоянным членом СБ ООН и «связана с большей частью происходящих кризисов, будь то украинский кризис или Сирия, но также с кризисами в Африке, в частности в Центральноафриканской Республике».

Ранее Макрон в ходе выступления, посвящённого вопросам внешней политики Франции, призвал тщательно «перетасовать карты» в отношениях с Россией.

Как отметил президент Франции, необходимо активизировать дипломатическую работу на российском направлении.

В Госдуме, комментируя его слова, указали, что Макрон выводит Запад из «санкционной засады».

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