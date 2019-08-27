В Госдуме заявили, что Макрон выводит Запад из «санкционной засады»

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Кирилл Горшенин
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости активизации дипломатической работы на российском направлении.
В Госдуме заявили, что Макрон выводит Запад из «санкционной засады»
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«Делая подобные заявления, Макрон выводит Запад и Европу из санкционной засады и может стать самым смелым руководителем стран старой Европы», — заявил депутат.

Парламентарий указал на возрастающую необходимость США и стран Европы выйти из геополитического кризиса.

«Макрон может серьёзно повлиять на то, чтобы развернуть санкционную машину, движущуюся по направлению к России, в обратную сторону», — добавил Шхагошев.

Ранее Макрон призвал тщательно «перетасовать карты» в отношениях с Россией.

Президент заявил, что для выстраивания общеевропейской стратегии в отношении Москвы необходимо развивать с ней «честный и требовательный диалог».

Он также сообщил, что главы МИД и Минобороны Франции Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли посетят с официальным визитом Москву, где проведут переговоры в формате «2 + 2»

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