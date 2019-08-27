Пушков прокомментировал слова сенатора США об отказе в российской визе

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы.
Пушков прокомментировал слова сенатора США об отказе в российской визе
  • РИА Новости

«Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей», — написал сенатор в Twitter.

По его словам, после отмены санкций Москва будет иметь основания пересмотреть стоп-листы, введённые в ответном порядке в отношении американских политиков.

Ранее Джонсон заявил об отказе в российской визе. В посольстве сообщили, что политик не обращался к дипмиссии по данному вопросу.

Позднее в МИД проинформировали, что сенатор находится в стоп-листе в ответ на включение туда представителей России.

Как отметили дипломаты, он «представил всё так, как будто ему отказано после обращения».

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