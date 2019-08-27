Задержанный в КНР австралийский писатель обвинён в шпионаже

Задержанному в Китае гражданину Австралии, писателю Ян Хэнцзюню официально предъявлены обвинения в шпионаже.

Отмечается, что защите точно не известно, с чем именно связаны обвинения.

«Мы считаем, что обвинение связано со шпионажем в пользу Австралии, но это не определено точно в обвинительном листе», — цитирует портал 9News адвоката задержанного.

Также сообщается, что у защиты есть подозрения в том, что обвинения в шпионаже связаны с активистской деятельностью Хэнцзюня, который является сторонником демократических ценностей.

Писатель китайского происхождения был задержан в Гуанчжоу после того как прилетел туда из Нью-Йорка.

6 июля в КНДР обвинили австралийского студента Алека Сигли в шпионаже и антиправительственной пропаганде.