В КНДР обвинили освобождённого австралийского студента в шпионаже

В Северной Корее заявили, что австралийский студент Алек Сигли, освобождённый после недельного заключения, «занимался шпионажем» и антиправительственной пропагандой.

Об этом сообщает Japan Times со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

North Korea's news agency says Australian student expelled for 'spying, spreading propaganda' https://t.co/t7cldb9g9t — The Japan Times (@japantimes) 6 июля 2019 г.

Как отмечается, в Пхеньяне заявили, что Сигли распространял антиправительственную пропаганду и предоставлял фотографии и «другие материалы» новостным службам, критически настроенным по отношению к КНДР.

Как сообщалось в конце июня, Министерство иностранных дел Австралии начало выяснять обстоятельства пропажи 29-летнего студента Алека Сигли, который поступил в магистратуру университета имени Ким Ир Сена в Пхеньяне.

Позднее стало известно, что Сигли освобождён после вмешательства шведских дипломатов и доставлен в австралийское посольство в Пекине. По его словам, с ним «всё отлично».