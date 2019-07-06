В КНДР обвинили освобождённого австралийского студента в шпионаже

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В Северной Корее заявили, что австралийский студент Алек Сигли, освобождённый после недельного заключения, «занимался шпионажем» и антиправительственной пропагандой.
В КНДР обвинили освобождённого австралийского студента в шпионаже
  • Reuters

Об этом сообщает Japan Times со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как отмечается, в Пхеньяне заявили, что Сигли распространял антиправительственную пропаганду и предоставлял фотографии и «другие материалы» новостным службам, критически настроенным по отношению к КНДР.

Как сообщалось в конце июня, Министерство иностранных дел Австралии начало выяснять обстоятельства пропажи 29-летнего студента Алека Сигли, который поступил в магистратуру университета имени Ким Ир Сена в Пхеньяне.

Позднее стало известно, что Сигли освобождён после вмешательства шведских дипломатов и доставлен в австралийское посольство в Пекине. По его словам, с ним «всё отлично».

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