В КНДР обвинили освобождённого австралийского студента в шпионаже
- Reuters
Об этом сообщает Japan Times со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
North Korea's news agency says Australian student expelled for 'spying, spreading propaganda' https://t.co/t7cldb9g9t— The Japan Times (@japantimes) 6 июля 2019 г.
Как отмечается, в Пхеньяне заявили, что Сигли распространял антиправительственную пропаганду и предоставлял фотографии и «другие материалы» новостным службам, критически настроенным по отношению к КНДР.
Как сообщалось в конце июня, Министерство иностранных дел Австралии начало выяснять обстоятельства пропажи 29-летнего студента Алека Сигли, который поступил в магистратуру университета имени Ким Ир Сена в Пхеньяне.
Позднее стало известно, что Сигли освобождён после вмешательства шведских дипломатов и доставлен в австралийское посольство в Пекине. По его словам, с ним «всё отлично».