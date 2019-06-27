В Австралии выясняют обстоятельства пропажи студента в КНДР
Как отмечается, Сигли, свободно говорящий на корейском языке, в прошлом году поступил на магистратуру в университет имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Мужчина выбрал факультет корейской литературы.
Fears for Perth student Alek Sigley reported missing in #NorthKoreahttps://t.co/K5J22xLuu9pic.twitter.com/IlvvPSqq5K— ABC Perth (@abcperth) 26 июня 2019 г.
По данным телеканала, Сигли является единственным австралийцем, пребывающим в Северной Корее.
Уточняется, что в настоящее время внешнеполитическое ведомство «в срочном порядке выясняет ситуацию». При этом информация об аресте студента не подтверждается, говорится в сообщении канала.
В марте президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём Twitter признал ответственность Северной Кореи за смерть 22-летнего американского студента Отто Уормбира после отбывания им наказания в КНДР.