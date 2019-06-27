В Австралии выясняют обстоятельства пропажи студента в КНДР

Министерство иностранных дел Австралии выясняет обстоятельства пропажи 29-летнего студента Алека Сигли в КНДР. Об этом сообщает ABC.

Как отмечается, Сигли, свободно говорящий на корейском языке, в прошлом году поступил на магистратуру в университет имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Мужчина выбрал факультет корейской литературы.

По данным телеканала, Сигли является единственным австралийцем, пребывающим в Северной Корее.

Уточняется, что в настоящее время внешнеполитическое ведомство «в срочном порядке выясняет ситуацию». При этом информация об аресте студента не подтверждается, говорится в сообщении канала.

В марте президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём Twitter признал ответственность Северной Кореи за смерть 22-летнего американского студента Отто Уормбира после отбывания им наказания в КНДР.