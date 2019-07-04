Австралийский студент освобождён из-под стражи в КНДР
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Об этом сообщает Associated Press.
29-летний Алек Сигли, обучавшийся в университете в Пхеньяне, был освобождён после вмешательства шведских дипломатов и доставлен в австралийское посольство в Пекине.
«Я в порядке, я в порядке, со мной всё хорошо. Со мной всё отлично», — заявил Сигли.
Студент не стал отвечать на вопросы репортёров о том, что с ним произошло в Пхеньяне.
В конце июня телеканал CNN сообщал, что находящийся в КНДР австралиец Алек Сигли объявлен пропавшим, после того как он два дня не выходил на связь с родственниками.
В июне 2017 года в КНДР был освобождён американский студент, приговорённый к 15 годам тюрьмы.