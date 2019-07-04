Австралийский студент освобождён из-под стражи в КНДР

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Австралиец Алек Сигли освобождён после недельного заключения в КНДР, по его словам, с ним «всё отлично».
Австралийский студент освобождён из-под стражи в КНДР
  • © pixabay.com

Об этом сообщает Associated Press.

29-летний Алек Сигли, обучавшийся в университете в Пхеньяне, был освобождён после вмешательства шведских дипломатов и доставлен в австралийское посольство в Пекине. 

«Я в порядке, я в порядке, со мной всё хорошо. Со мной всё отлично», — заявил Сигли. 

Студент не стал отвечать на вопросы репортёров о том, что с ним произошло в Пхеньяне. 

В конце июня телеканал CNN сообщал, что находящийся в КНДР австралиец Алек Сигли объявлен пропавшим, после того как он два дня не выходил на связь с родственниками. 

В июне 2017 года в КНДР был освобождён американский студент, приговорённый к 15 годам тюрьмы.

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