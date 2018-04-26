Родители скончавшегося после возвращения из КНДР студента подали в суд на Пхеньян

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Родители американского студента Отто Уормбира, скончавшегося почти сразу после освобождения из-под стражи в КНДР, подали в суд на северокорейские власти.  Об этом сообщает The Hill.

Как отмечается, иск подан в связи с тем, что молодой человек «подвергался пыткам и был убит» Северной Кореей.

«Этот иск является очередным шагом на пути к привлечению Северной Кореи к ответственности за варварское отношение к Отто и нашей семье», — сказал отец погибшего Фред Уормбир.

22-летний Отто Уормбир был приговорён к 15 годам каторжных работ в марте 2016 года. Спустя 15 месяцев заключения он вернулся в США в состоянии комы. 19 июня 2017 года родители студента сообщили о его смерти.

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