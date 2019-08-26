В Чехии начали расследование после перелёта Boeing на одном двигателе

Короткая ссылка
Управление воздушными гражданскими перевозками Чехии начало расследование после того, как в Праге приземлился самолёт Boeing 737 авиакомпании Smartwings с 170 пассажирами на борту, осуществивший перелёт из Греции на одном двигателе.
В Чехии начали расследование после перелёта Boeing на одном двигателе
  • Reuters

Как уточнил представитель ведомства Витезслав Гезки, один из двух двигателей Boeing 737 отказал во время полёта над Эгейским морем вскоре после взлёта с острова Самос.

Экипажу не удалось его завести, и было принято решение продолжить полёт, снизив высоту.

Спустя 2,5 часа самолёт без происшествий приземлился в аэропорту Праги, при этом пассажиры не были предупреждены об инциденте.

«При отказе мотора обычно пилоты приземляют самолёт в ближайшем аэропорту. Полёт с одним мотором возможен, но могут возникнуть огромные проблемы, если вдруг откажет и второй мотор. В таком случае самолёт фактически превращается в планер», — цитирует его РИА Новости.

Тем не менее представитель авиакомпании Smartwings Владимира Дуфкова заявила, что экипаж держал ситуацию под контролем на протяжении всего полёта.

«В данный момент в соответствии с действующими правилами происходит изучение и оценка хода перелёта», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вывезли с кукурузного поля все части самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», который 15 августа совершил аварийную посадку после отказа обоих двигателей, связанного, предположительно, с попаданием в них стаи чаек.

Лётчик-испытатель Вадим Базыкин в беседе с телеканалом «360» подчеркнул, что пилоты А321 приняли правильное решение посадить самолёт на грунт без шасси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить