В Чехии начали расследование после перелёта Boeing на одном двигателе

Управление воздушными гражданскими перевозками Чехии начало расследование после того, как в Праге приземлился самолёт Boeing 737 авиакомпании Smartwings с 170 пассажирами на борту, осуществивший перелёт из Греции на одном двигателе.

Как уточнил представитель ведомства Витезслав Гезки, один из двух двигателей Boeing 737 отказал во время полёта над Эгейским морем вскоре после взлёта с острова Самос.

Экипажу не удалось его завести, и было принято решение продолжить полёт, снизив высоту.

Спустя 2,5 часа самолёт без происшествий приземлился в аэропорту Праги, при этом пассажиры не были предупреждены об инциденте.

«При отказе мотора обычно пилоты приземляют самолёт в ближайшем аэропорту. Полёт с одним мотором возможен, но могут возникнуть огромные проблемы, если вдруг откажет и второй мотор. В таком случае самолёт фактически превращается в планер», — цитирует его РИА Новости.

Тем не менее представитель авиакомпании Smartwings Владимира Дуфкова заявила, что экипаж держал ситуацию под контролем на протяжении всего полёта.

«В данный момент в соответствии с действующими правилами происходит изучение и оценка хода перелёта», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вывезли с кукурузного поля все части самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», который 15 августа совершил аварийную посадку после отказа обоих двигателей, связанного, предположительно, с попаданием в них стаи чаек.

Лётчик-испытатель Вадим Базыкин в беседе с телеканалом «360» подчеркнул, что пилоты А321 приняли правильное решение посадить самолёт на грунт без шасси.