В Чехии начали расследование после перелёта Boeing на одном двигателе
- Reuters
Как уточнил представитель ведомства Витезслав Гезки, один из двух двигателей Boeing 737 отказал во время полёта над Эгейским морем вскоре после взлёта с острова Самос.
Экипажу не удалось его завести, и было принято решение продолжить полёт, снизив высоту.
Спустя 2,5 часа самолёт без происшествий приземлился в аэропорту Праги, при этом пассажиры не были предупреждены об инциденте.
«При отказе мотора обычно пилоты приземляют самолёт в ближайшем аэропорту. Полёт с одним мотором возможен, но могут возникнуть огромные проблемы, если вдруг откажет и второй мотор. В таком случае самолёт фактически превращается в планер», — цитирует его РИА Новости.
Тем не менее представитель авиакомпании Smartwings Владимира Дуфкова заявила, что экипаж держал ситуацию под контролем на протяжении всего полёта.
«В данный момент в соответствии с действующими правилами происходит изучение и оценка хода перелёта», — уточнила она.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье вывезли с кукурузного поля все части самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», который 15 августа совершил аварийную посадку после отказа обоих двигателей, связанного, предположительно, с попаданием в них стаи чаек.
Лётчик-испытатель Вадим Базыкин в беседе с телеканалом «360» подчеркнул, что пилоты А321 приняли правильное решение посадить самолёт на грунт без шасси.