Южная Корея начала учения у оспариваемых с Японией островов Токто

Армия Южной Кореи проводит двухдневные учения, направленные на обеспечение безопасности в районе островов Токто (Такэсима), которые являются предметом территориального спора между Сеулом и Токио.

«Принимая во внимание важность и масштабы учений, им дали название «Учения по обеспечению безопасности территорий в Японском море». Цель учений заключается в дальнейшем укреплении намерений страны по защите своих территорий в Японском море, включая острова Токто», — цитирует «Рёнхап» представителя южнокорейского оборонного ведомства.

В июле 2019 года правительство Японии выразило протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в районе островов Токто (Такэсима), когда южнокорейские истребители были подняты на перехват бомбардировщиков ВКС России.