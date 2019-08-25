Южная Корея начала учения у оспариваемых с Японией островов Токто

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Армия Южной Кореи проводит двухдневные учения, направленные на обеспечение безопасности в районе островов Токто (Такэсима), которые являются предметом территориального спора между Сеулом и Токио.

«Принимая во внимание важность и масштабы учений, им дали название «Учения по обеспечению безопасности территорий в Японском море». Цель учений заключается в дальнейшем укреплении намерений страны по защите своих территорий в Японском море, включая острова Токто», — цитирует «Рёнхап» представителя южнокорейского оборонного ведомства.

В июле 2019 года правительство Японии выразило протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в районе островов Токто (Такэсима), когда южнокорейские истребители были подняты на перехват бомбардировщиков ВКС России.

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