Япония выразила протест Южной Корее из-за предстоящих военных учений

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Япония выразила Южной Корее протест из-за военных учений у спорных островов Токто, которые начнутся на этой неделе.

Об этом сообщает NHK.

Как отмечается, МИД Японии уведомил власти Южной Кореи, что учения у спорных территорий являются «неприемлемыми».

Уточняется, что военные учения Южная Корея проводит у островов Токто два раза в год.

Суверенитет над островом Токто и другими островами Лианкур, расположенными в западной части Японского моря, оспаривается между Японией и Южной Кореей.

Ранее СМИ сообщали, что правительство Японии выразило России сожаление в связи с предстоящими военными учениями на острове Итуруп в южной части Курил.

 

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