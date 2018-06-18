Япония выразила протест Южной Корее из-за предстоящих военных учений
Об этом сообщает NHK.
Как отмечается, МИД Японии уведомил власти Южной Кореи, что учения у спорных территорий являются «неприемлемыми».
Уточняется, что военные учения Южная Корея проводит у островов Токто два раза в год.
Суверенитет над островом Токто и другими островами Лианкур, расположенными в западной части Японского моря, оспаривается между Японией и Южной Кореей.
Ранее СМИ сообщали, что правительство Японии выразило России сожаление в связи с предстоящими военными учениями на острове Итуруп в южной части Курил.