СМИ: Токио выразил Москве сожаление из-за стрельб на Курилах

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Правительство Японии выразило России сожаление в связи с предстоящими военными учениями на острове Итуруп в южной части Курил, пишет газета Yomiuri.

По данным издания, соответствующее представление было сделано МИД России через японское посольство в Москве, однако российская сторона отклонила его, подчеркнув, что учения проводятся в пределах национальной территории. 

Как отмечается, 14 июня Москва уведомила японское Управление безопасности на море о ракетных стрельбах на Итурупе, которые запланированы на 18—21 июня.

Ранее Министерство иностранных дел Японии выразило сожаление в связи с началом в России работ по прокладке волоконно-оптической линии связи на Курилы. 

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