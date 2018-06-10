СМИ: МИД Японии выразил сожаление из-за прокладки Россией линии связи на Курилы

Министерство иностранных дел Японии выразило сожаление в связи с началом в России работ по прокладке волоконно-оптической линии связи на Курилы. Об этом сообщает газета Sankei со ссылкой на источники в правительстве Японии.

Издание утверждает, что 5 июня российская сторона проинформировала Управление безопасности на море Японии, что с 10 июня в южной части Охотского моря будут проводиться работы по соединению Сахалина и южной части Курил волоконно-оптической линией.

В свою очередь МИД Японии заявил российской стороне о сожалении.

«Крупномасштабное развитие инфраструктуры является несовместимым с позицией Японии по вопросу о северных территориях, это вызывает сожаление», — приводит газета заявление японского внешнеполитического ведомства.

Ранее Япония заявила России протест из-за учений на Курилах.