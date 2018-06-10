СМИ: МИД Японии выразил сожаление из-за прокладки Россией линии связи на Курилы
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- globallookpress.com
Издание утверждает, что 5 июня российская сторона проинформировала Управление безопасности на море Японии, что с 10 июня в южной части Охотского моря будут проводиться работы по соединению Сахалина и южной части Курил волоконно-оптической линией.
В свою очередь МИД Японии заявил российской стороне о сожалении.
«Крупномасштабное развитие инфраструктуры является несовместимым с позицией Японии по вопросу о северных территориях, это вызывает сожаление», — приводит газета заявление японского внешнеполитического ведомства.
Ранее Япония заявила России протест из-за учений на Курилах.