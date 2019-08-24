Саммит G7 официально открылся во французском Биаррице

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Саммит стран «Большой семёрки» официально открылся в Биаррице на юге Франции, сообщает РИА Новости.
Саммит G7 официально открылся во французском Биаррице
  • Reuters

Отмечается, что первым на саммит прибыл председатель Евросовета Дональд Туск. После него на мероприятие приехал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который подал в отставку, но всё ещё представляет свою страну на саммите. 

С каждым из прибывших на саммит лидеров президент Франции Эммануэль Макрон сделал совместное фото и кратко пообщался.

Ранее Макрон заявил, что задачей членов G7 является оказание помощи в преодолении кризисов на Украине, в Сирии, Ливии и вокруг Ирана.

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