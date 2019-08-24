В МИД Британии призвали КНДР остановить испытания ракет

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В МИД Великобритании призвали Северную Корею прекратить испытания ракет и возобновить переговоры с США.
В МИД Британии призвали КНДР остановить испытания ракет
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«Мы огорчены тем, что Северная Корея провела новые испытания ракет малой дальности», — говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Также в министерстве отметили, что данные испытания нарушают множество резолюций СБ ООН. 

«Полная, необратимая и поддающаяся проверке денуклеаризация — это путь к мирному и более богатому будущему северокорейского народа», — указано в тексте. 

Ранее правительство Японии сообщило об очередном ракетном пуске северокорейских баллистических ракет.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.

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