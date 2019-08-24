В Южной Корее призвали КНДР не усиливать напряжённость на полуострове

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Власти Южной Кореи обеспокоены новыми ракетными запусками КНДР и призывают Северную Корею не совершать действий, которые могут привести к усилению напряжённости в регионе.

«Участники встречи под председательством главы СНБ Чон Ый Ёна выражают серьёзную обеспокоенность новыми запусками и призывают Северную Корею воздержаться от действий, ведущих к эскалации напряжённости», — цитирует ТАСС сообщение администрации президента Южной Кореи.

Согласно данным ведомства, Южная Корея продолжит совместно с США сбор информации о ракетах КНДР. В Сеуле также призывают Северную Корею продолжить переговоры по ядерному разоружению Корейского полуострова.  

Ранее правительство Японии сообщило об очередном ракетном пуске северокорейских баллистических ракет.

16 августа Северная Корея провела очередные испытания нового вооружения в присутствии лидера страны Ким Чен Ына.

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