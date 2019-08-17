В КНДР заявили об испытании нового вооружения

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16 августа КНДР провела очередные испытания нового вооружения в присутствии лидера страны Ким Чен Ына.

«Верховный руководитель выразил большое удовлетворение, что специалисты оборонной отрасли в кратчайший срок разработали новые вооружения», — цитирует ТАСС Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что северокорейский лидер также заявил, что разработка нового оружия и совершенствование оборонных технологий является важной составляющей обеспечения суверенитета республики.

16 августа военные Южной Кореи сообщили, что КНДР произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

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