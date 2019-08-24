В Совфеде прокомментировали уход Яковенко с поста посла России в Британии
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- РИА Новости
«Яковенко достойно отработал весь срок в очень сложной, с точки зрения главы диппредставительства, стране в непростой период ухудшения отношений. Он достойно проявил себя в самых необходимых ситуациях. опыт этого человека ещё не раз будет востребован в нашей стране», — считает сенатор.
По его словам, кто бы не был назначен на должность российского посола в Великобритании, «ему также будет достаточно сложно».
«Пока у нас нет никаких новых данный о существенном улучшении отношений между нашими странами. Но мы надеемся, что ситуация рано или поздно выйдет из тупика», — сказал Джабаров.
Ранее Яковенко завершил свою дипломатическую миссию в Лондоне и отправился в Россию.
Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.