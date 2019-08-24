В Совфеде прокомментировали уход Яковенко с поста посла России в Британии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT завершение дипломатической миссии российского посла в Великобритании Александра Яковенко.

«Яковенко достойно отработал весь срок в очень сложной, с точки зрения главы диппредставительства, стране в непростой период ухудшения отношений. Он достойно проявил себя в самых необходимых ситуациях. опыт этого человека ещё не раз будет востребован в нашей стране», — считает сенатор.

По его словам, кто бы не был назначен на должность российского посола в Великобритании, «ему также будет достаточно сложно».

«Пока у нас нет никаких новых данный о существенном улучшении отношений между нашими странами. Но мы надеемся, что ситуация рано или поздно выйдет из тупика», — сказал Джабаров.

Ранее Яковенко завершил свою дипломатическую миссию в Лондоне и отправился в Россию.

Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.