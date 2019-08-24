Британии предложили заменить «резервный» доллар электронной валютой

Глава Банка Англии Марк Карни предложил отказаться от доллара в качестве резервной валюты и найти ему на замену новую электронную валюту.

По его словам, зависимость мира от американской валюты сопряжена с излишним риском. Поэтому необходимо выбрать электронную валюту, которая сможет сбалансировать систему.

«В многополярном мире нужна многополярная валюта», — заявил CNBC Карни.

По мнению финансиста, новая валюта должна основываться на мировой корзине товаров.

Карни также заявил, что торговые войны подрывают уверенность бизнеса по всему миру. Перебои в цепочках поставок в автомобильном и технологическом секторах негативно сказываются даже на тех странах, которые напрямую с этими сферами не связаны.

В июле сообщалось, что курс доллара снизился после выступления главы ФРС США.