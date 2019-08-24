Британии предложили заменить «резервный» доллар электронной валютой
По его словам, зависимость мира от американской валюты сопряжена с излишним риском. Поэтому необходимо выбрать электронную валюту, которая сможет сбалансировать систему.
«В многополярном мире нужна многополярная валюта», — заявил CNBC Карни.
По мнению финансиста, новая валюта должна основываться на мировой корзине товаров.
Карни также заявил, что торговые войны подрывают уверенность бизнеса по всему миру. Перебои в цепочках поставок в автомобильном и технологическом секторах негативно сказываются даже на тех странах, которые напрямую с этими сферами не связаны.
В июле сообщалось, что курс доллара снизился после выступления главы ФРС США.