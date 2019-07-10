Курс доллара снизился после выступления главы ФРС США

Курс доллара пошёл на снижение после того, как глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступил с рядом заявлений о влиянии на прогноз по экономике страны, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, курс евро к доллару вырос до 1,1253 доллара за евро.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести основных торговых партнёров США) уменьшился на 0,34%.

По данным агентства, ранее Пауэлл заявил о беспокойстве из-за неопределённости вокруг торговых конфликтов.

Подчёркивается, что слова главы ФРС укрепили уверенность рынков в снижении ставки на следующем заседании регулятора.

Ранее ведущий аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский в беседе с «Российской газетой» рассказал о причинах укрепления курса рубля, особенно по отношению к доллару США.