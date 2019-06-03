Эксперт оценил влияние санкций США на мировую экономику

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Доцент факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с радио Sputnik оценил влияние санкций США на мировую экономику.
Эксперт оценил влияние санкций США на мировую экономику
  • ©pixabay.com

«Американские санкции постепенно разрушают систему глобальной мировой экономики, и мы возвращаемся на новом витке в режим протекционизма, который был характерен для 30-х годов прошлого столетия», — заявил он.

По его словам, если все страны введут друг против друга санкции и таможенные пошлины, то упадут объёмы глобальной торговли, что в долгосрочной перспективе понизит статус доллара как мировой резервной валюты.

Кроме того, считает эксперт, при восстановлении приоритета национального производства над мировой торговлей становится неясной судьба Всемирной торговой организации.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на RT оценил влияние санкций Запада против России на инвесторов.

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