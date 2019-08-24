В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
Об этом сообщило издание USA Today со ссылкой на Департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс.
«Это первый случай смерти человека в штате Иллинойс, который был госпитализирован с серьёзным респираторным заболеванием из-за потребления электронных сигарет», — сказал представитель ведомства.
По данным медиков, количество госпитализированных в США с болезнями, связанными с употреблением вейпа, удвоилось за последние несколько недель.
За два предыдущих месяца в 16 американских штатах в медучреждения были отправлены 153 пациента с серьёзными заболеваниями лёгких от курения электронных сигарет.
Ранее сообщалось, что Сан-Франциско стал первым городом в Соединённых Штатах, где ввели запрет на все виды электронных сигарет.