В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа

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В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.

Об этом сообщило издание USA Today со ссылкой на Департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс.

«Это первый случай смерти человека в штате Иллинойс, который был госпитализирован с серьёзным респираторным заболеванием из-за потребления электронных сигарет», — сказал представитель ведомства.

По данным медиков, количество госпитализированных в США с болезнями, связанными с употреблением вейпа, удвоилось за последние несколько недель.

За два предыдущих месяца в 16 американских штатах в медучреждения были отправлены 153 пациента с серьёзными заболеваниями лёгких от курения электронных сигарет.

Ранее сообщалось, что Сан-Франциско стал первым городом в Соединённых Штатах, где ввели запрет на все виды электронных сигарет.

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