В Сан-Франциско запретили электронные сигареты

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Сан-Франциско стал первым городом в Соединённых Штатах, где ввели запрет на все виды электронных сигарет. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на местные власти.

Как отметил Лондон Брид, мэр города, степень негативного воздействия электронных сигарет на здоровье человека до конца не изучена. 

По его словам, при принятии данного решения, власти руководствовались в первую очередь желанием обезопасить детей от последствий пагубной привычки.

Отмечается, что за нарушение постановления грозит административный штраф в размере до $1 тыс. (около 63 тыс. рублей).

В феврале сообщалось, что парламент Гавайев намерен рассмотреть законопроект о повышении возрастного ценза для покупателей сигарет в штате до 100 лет к 2024 году. 

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