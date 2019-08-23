Торговая палата США призвала Трампа к конструктивному взаимодействию с КНР

В Торговой палате США призвали президента Соединённых Штатов Дональда Трампа к конструктивному взаимодействию с Китаем.

«Мы разделяем разочарование президента, мы полагаем, что правильным выходом является дальнейшее конструктивное взаимодействие», — заявил исполнительный вице-президент Торговой палаты США Майрон Бриллиант.

Он отметил, что Торговая палата всегда играла важную роль в непростых экономических отношениях между США и Китаем.

«Мы не хотим ухудшения отношений США и Китая», — добавил Бриллиант.

Ранее Трамп призвал американский бизнес найти альтернативу китайскому рынку.

Он также анонсировал ответные меры на новые пошлины Китая.