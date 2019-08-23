Торговая палата США призвала Трампа к конструктивному взаимодействию с КНР
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«Мы разделяем разочарование президента, мы полагаем, что правильным выходом является дальнейшее конструктивное взаимодействие», — заявил исполнительный вице-президент Торговой палаты США Майрон Бриллиант.
Он отметил, что Торговая палата всегда играла важную роль в непростых экономических отношениях между США и Китаем.
«Мы не хотим ухудшения отношений США и Китая», — добавил Бриллиант.
Ранее Трамп призвал американский бизнес найти альтернативу китайскому рынку.
Он также анонсировал ответные меры на новые пошлины Китая.