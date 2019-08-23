Торговая палата США призвала Трампа к конструктивному взаимодействию с КНР

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В Торговой палате США призвали президента Соединённых Штатов Дональда Трампа к конструктивному взаимодействию с Китаем.
Торговая палата США призвала Трампа к конструктивному взаимодействию с КНР
  • © Reuters

«Мы разделяем разочарование президента, мы полагаем, что правильным выходом является дальнейшее конструктивное взаимодействие», — заявил исполнительный вице-президент Торговой палаты США Майрон Бриллиант.

Он отметил, что Торговая палата всегда играла важную роль в непростых экономических отношениях между США и Китаем. 

«Мы не хотим ухудшения отношений США и Китая», — добавил Бриллиант. 

Ранее Трамп призвал американский бизнес найти альтернативу китайскому рынку.

Он также анонсировал ответные меры на новые пошлины Китая.

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