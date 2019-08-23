Более 120 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными

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По меньшей мере 122 палестинца пострадали при столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа.
Более 120 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Maan.

Отмечается, что более чем у 50 человек зафиксированы огнестрельные ранения. 

Столкновения произошли после того, как несколько сотен жителей сектора направились к границе с Израилем в рамках «Марша возвращения». 

Одним из главных требований участников марша является снятие израильской блокады анклава. 

18 августа армия Израиля открыла огонь по вооружённым людям на границе сектора Газа. 

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