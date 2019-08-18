Армия Израиля открыла огонь по вооружённым людям на границе сектора Газа

Короткая ссылка
Военнослужащие израильской армии открыли огонь по вооружённым людям на границе сектора Газа.

Об этом армейская пресс-служба сообщила на своей странице в Twitter.

«Военные зафиксировали несколько вооружённых подозреваемых у забора безопасности на севере сектора Газа. Боевой вертолёт и танк армии обороны Израиля открыли по ним огонь», — указывается в заявлении.

Ранее армия Израиля сообщила о пуске трёх ракет из сектора Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить