Армия Израиля открыла огонь по вооружённым людям на границе сектора Газа

Военнослужащие израильской армии открыли огонь по вооружённым людям на границе сектора Газа.

Об этом армейская пресс-служба сообщила на своей странице в Twitter.

«Военные зафиксировали несколько вооружённых подозреваемых у забора безопасности на севере сектора Газа. Боевой вертолёт и танк армии обороны Израиля открыли по ним огонь», — указывается в заявлении.

לפני זמן קצר, כוח צה"ל זיהה מספר חשודים חמושים בסמוך לגדר המערכת בצפון רצועת עזה. מסוק קרב וטנק של צה"ל ירו לעברם pic.twitter.com/tXSkgyvKLN — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 17 באוגוסט 2019

Ранее армия Израиля сообщила о пуске трёх ракет из сектора Газа.