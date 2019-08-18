Армия Израиля открыла огонь по вооружённым людям на границе сектора Газа
Об этом армейская пресс-служба сообщила на своей странице в Twitter.
«Военные зафиксировали несколько вооружённых подозреваемых у забора безопасности на севере сектора Газа. Боевой вертолёт и танк армии обороны Израиля открыли по ним огонь», — указывается в заявлении.
לפני זמן קצר, כוח צה"ל זיהה מספר חשודים חמושים בסמוך לגדר המערכת בצפון רצועת עזה. מסוק קרב וטנק של צה"ל ירו לעברם pic.twitter.com/tXSkgyvKLN— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 17 באוגוסט 2019
Ранее армия Израиля сообщила о пуске трёх ракет из сектора Газа.