Армия Израиля сообщила о пуске трёх ракет из сектора Газа

Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter сообщила, что из сектора Газа были выпущены три ракеты по израильской территории, две из них удалось перехватить с помощью системы ПВО.

«Три ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю. Две из них перехвачены системой ПВО «Железный купол», — сообщили израильские военные.

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги сработали в прилегающих к сектору Газа районах на юге Израиля.