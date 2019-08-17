Армия Израиля сообщила о пуске трёх ракет из сектора Газа

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Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter сообщила, что из сектора Газа были выпущены три ракеты по израильской территории, две из них удалось перехватить с помощью системы ПВО.
Армия Израиля сообщила о пуске трёх ракет из сектора Газа
  • Reuters

«Три ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю. Две из них перехвачены системой ПВО «Железный купол», — сообщили израильские военные.

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги сработали в прилегающих к сектору Газа районах на юге Израиля.

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