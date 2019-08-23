В Совфеде объяснили санкционную политику США в отношении России

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT уведомление Госдепартамента США о том, что второй пакет антироссийских санкций, подготовленный в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа.
В Совфеде объяснили санкционную политику США в отношении России
  • РИА Новости

«У США политика одна — сдерживание России любой ценой, они теряют позиции в мире, они это чувствуют и пытаются восстановить свои пошатнувшиеся позиции таким путём», — пояснил Джабаров.

По мнению сенатора, Россия переживёт эти санкции, как пережила те ограничения, которые вводились против неё ранее.

«Не будем нервничать, мы знаем, куда нам двигаться, я думаю, что от этого мы станем только сильнее. Уже пять лет они вводят эти санкции, прямо на потоке, я думаю, что они видят — особых результатов эти санкции не достигли. Более того, в некоторых отраслях мы стали надеяться на себя и продвинулись достаточно хорошо вперёд», — заключил он.

Ранее Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа.

Меры включают в себя запрет на кредитование российского правительства американскими банками, ограничения по экспорту из России.  

В начале августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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