Эксперт оценил уведомление Госдепа о новых санкциях по делу Скрипалей

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Анастасия Румянцева
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT уведомление Госдепартамента США о том, что второй пакет антироссийских санкций, подготовленный в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа.
Эксперт оценил уведомление Госдепа о новых санкциях по делу Скрипалей
  • Reuters

Сообщается, что санкции включают в себя запрет на кредитование российского правительства американскими банками, ограничения по экспорту из России.  

По словам Безпалько, российская экономика давно адаптировалась к санкциям и существенных влияний санкции на неё оказать уже не могут.

«В данной ситуации подобного рода меры президент Трамп вводить не хотел, рассчитывая на то, что каким-то образом удастся урегулировать отношения с Россией. Но очевидно, что под давлением определённой части американского истеблишмента, ему этот пакет санкций вводить пришлось, скорее всего, в качестве уступки... То есть, по большому счёту, мы наблюдаем с начала его президентства эти процессы, и мы к ним уже успели привыкнуть», — отметил Безпалько.

Эксперт добавил, что всё усугубляется тем, что Трампу необходимо переизбираться.

«Фактически предвыборная кампания уже стартовала. Но должен заметить, что второй пакет санкций и в принципе антироссийская политика на втором, третьем плане, та санкционная война, которую развернул Трамп против Китая, и получил соответствующие меры китайского руководства в отношении американской экономики и товаров, гораздо масштабнее и весомее, в том числе, для американской экономики», — заключил аналитик.

Ранее Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа.

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