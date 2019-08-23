Политолог оценил решение Китая ввести новые пошлины на товары из США

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT решение Китая ввести дополнительные пошлины на импорт американских товаров.

«Два государства, связанные единой экономической системой и финансовыми механизмами, сейчас находятся в ситуации балансирования и на грани скатывания в большую рецессию. Вопрос в том, кто скатится первым. В этой ситуации уступка — проигрыш. Первый камушек, который в рамках лавины полетит вниз, будет засыпан всеми остальными. И вот этим камушком не хочет быть никто. Сейчас идёт балансирование в международной ситуации, игра блефа, нервов и возможностей», — сказал он.

По мнению Солонникова, китайское руководство будет бороться до конца, шансов на его отступление практически нет.

«Так же будут себя вести и Соединённые Штаты. В этом отношении Дональду Трампу совершенно невыгодно развязывание крупной рецессии за год до его избирательной кампании. Но Китай находится в прямо противоположной ситуации, и ему кризис в США на руку», — считает эксперт.

Китай принял решение ввести дополнительные пошлины в размере 10% и 5% на импорт американских товаров на сумму $75 млрд в год.

Новые пошлины вступят в силу в полночь по пекинскому времени 1 сентября и 15 декабря.