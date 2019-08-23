В Госдуме назвали спланированной акцией действия США по ДРСМД

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Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT назвал спланированной акцией действия США по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В Госдуме назвали спланированной акцией действия США по ДРСМД
  • РИА Новости

«Действительно, в Америке есть интерес по возобновлению производства, испытанию и размещению ракет средней и малой дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот интерес и лоббируют представители американского ВПК. То, что происходило в контексте выхода США из ДРСМД, безусловно, было спланированной акцией. Соединённые Штаты пытаются выставить Россию в глазах общественности виновником прекращения договора. Но за всем этим стоят интересы предприятий американского военно-промышленного комплекса», — считает Морозов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты.

Российский лидер также заявил, что США срежиссировали пропагандистскую кампанию с обвинениями в адрес России в нарушениях ДРСМД, чтобы прикрыть свои планы покинуть договор.

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