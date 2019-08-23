Трамп на G7 намерен обсудить с Трюдо усиление давления на власти Венесуэлы

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Американский лидер Дональд Трамп намерен обсудить на саммите G7 с канадским премьер-министром Джастином Трюдо усиление давления на власти Венесуэлы. Об этом заявил представитель администрации США.

«Они обсудят варианты усиления давления на Мадуро в Венесуэле, и они также обсудят ситуацию в Гонконге», — приводит РИА Новости его слова.

Кроме этого, по словам представителя администрации, «они обсудят широкий круг вопросов, включая торговлю, в частности общую поддержку исторического Соглашения о торговле между США, Канадой и Мексикой».

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон ведёт переговоры с представителями Венесуэлы на очень высоком уровне.

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