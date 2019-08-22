Армия США ищет авторов для книги о войне во Вьетнаме

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Марта Литвинова
В США ищут автора для написания «исчерпывающей рукописи» об операциях американской армии во Вьетнаме в период с 1968 по 1970 год. Об этом говорится в запросе на исследование рынка, опубликованном управлением Армии США по заключению контрактов.
Армия США ищет авторов для книги о войне во Вьетнаме
  • © Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Управление Армии США по заключению контрактов в Уоррене выпускает данное исследование рынка, чтобы заключить контракт с автором, который сможет взять на себя сбор информации, а также написание и редактирование исчерпывающей рукописи на тему операций Армии США в ходе войны во Вьетнаме в период с октября 1968 года по июнь 1970 года», — говорится в описании проекта «Книга о войне во Вьетнаме». 

Как указывается в документе, чтобы приступить к проекту с минимальными затратами времени и усилий, Армия США ищет автора с обширными познаниями в области её истории и истории войны во Вьетнаме, в особенности поздних этапов конфликта. 

«Для достижения углублённого понимания оперативной и стратегической обстановки предпочтение отдаётся лицам с опытом действительной службы в составе боевых подразделений по соответствующим военно-учётным специальностям или работы в составе штаба армии или Министерства обороны», — подчёркивается в заявке управления Армии США. 

В ходе исследования автор получит доступ в том числе к секретным данным, а также к документам Военно-исторического центра Армии США.

США начали регулярные бомбардировки Северного Вьетнама в 1965 году. Покинули страну американские войска в 1973 году после подписания Парижского мирного соглашения.

Боевые действия сопровождались массовыми военными преступлениями со стороны американских войск, а также уничтожением мирного населения в ходе бомбардировок и во время сухопутных карательных операций.

Для борьбы с партизанами авиация Соединённых Штатов распыляла над территорией Вьетнама гербициды и дефолианты, включая Agent Orange, содержащий диоксин.

В целом США потеряли во Вьетнаме около 58 тыс. человек, Вооружённые силы Южного Вьетнама — порядка 250 тыс. В ходе войны погибло около 1,1 млн партизан и северовьетнамских военнослужащих. Жертвами боевых действий стали также свыше 2 млн гражданских. 

Ранее американский военный назвал причину размещения войск США за границей. 

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