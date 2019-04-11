Американский военный назвал причину размещения войск США за границей

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Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News назвал причину размещения войск США за границей.

«Никакие российские армии не собираются на границах Европы и не готовятся напасть на Запад и завоевать Европу. Их нет. Никакие китайские армии не собираются на границах Юго-Восточной Азии или на границе с Кореей и не готовятся атаковать Корейский полуостров или вторгнуться во Вьетнам и Таиланд. Этих армий не существует», — заявил Макгрегор.

Он подчеркнул, что «нет непосредственной угрозы вопреки распространенному мнению, эти войска не должны быть там, где они дислоцированы».

По его словам, они находятся там, «потому что особые интересы обогащают правящий класс».

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что в ближайшее время в украинский Яворов для обмена опытом прибудут 150 военнослужащих 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США.

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